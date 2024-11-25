Враг обрезает украинскую логистику и воевать в Курахово становится все неудобнее.

Удержание позиций в Курахово имеет смысл тогда, когда существует безопасность для украинских бойцов, но, возможно, для защиты их жизней придется выйти из города. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил в эфире на Радио NV.

По его словам, сейчас Курахово является выступлением, где очень неудобно воевать украинским военным.

"У них проблемы с логистикой. Враг делает все, чтобы эту логистику обрезать. Они уничтожили дамбу на водохранилище - сливают воду, чтобы сделать более опасным для наших бойцов северный фланг. Удерживать всю эту ситуацию имеет смысл только тогда, когда есть безопасность для наших воинов. То есть, просто оставлять их там, чтобы они держали оборону - в этом смысла немного", - сказал Нарожный.

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Он добавил, что первой проблемой в украинской армии является нехватка людей во всех подразделениях. К тому же, враг растягивает фронт и постоянно много осуществляет атак на разных направлениях для того, чтобы Силы обороны Украины не могли перебросить на какое-то конкретное направление боеспособные подразделения.

"Мы держим большое количество бойцов на севере Украины, потому что есть Лукашенко и есть, хоть и микроскопическая, но угроза", - сказал Нарожный.

Еще одной проблемой он назвал нехватку боеприпасов.

Эксперт считает, что Курахово надо удерживать с разумной точки зрения.

"Возможно даже лучше отойти, выровнять линию фронта и держать оборону дальше. В целом, изменить динамику сейчас, мы просто неспособны. Это произошло из-за недостатка людей, господства противника в воздухе - с тем невероятным количеством КАБов, которые они постоянно сбрасывают, 100-120 штук в сутки... Идет ползучее наступление. Наши воины делают все для того, чтобы при этом наступлении уничтожить как можно больше (вражеских) бойцов. В сутки уничтожают 1600 оккупантов, но пока переломить эту ситуацию мы не способны", - подчеркнул Нарожный.

Курахово - последние новости

Как сообщал УНИАН, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Анатолий Баргилевич отмечает, что Силы обороны Украины будут пытаться удержать Курахово Донецкой области столько, сколько смогут.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что россияне могут полностью окружить Курахово в Донецкой области. Срок пребывания украинских защитников в этом городе измеряется неделями.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил 22 ноября, что российские оккупанты в настоящее время захватили 25% города Курахово Донецкой области.

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