Силы обороны Украины будут пытаться удержать Курахово Донецкой области столько, сколько смогут.

Об этом в интервью для телемарафона рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Анатолий Баргилевич. Разговор состоялся еще 19 ноября, на 1000-й день полномасштабной войны. Генерал-лейтенанта спросили, существует ли еще шанс удержать город от российской оккупации:

"Шанс всегда есть, и мы будем держать его сколько можем".

Ситуация в Курахово

На днях украинский военный эксперт Иван Ступак сообщал, что российские захватчики окружили город минимум на 70%. По его мнению, срок пребывания там бойцов ВСУ измеряется неделями.

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