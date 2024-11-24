Силы обороны Украины будут пытаться удержать Курахово Донецкой области столько, сколько смогут.
Об этом в интервью для телемарафона рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Анатолий Баргилевич. Разговор состоялся еще 19 ноября, на 1000-й день полномасштабной войны. Генерал-лейтенанта спросили, существует ли еще шанс удержать город от российской оккупации:
"Шанс всегда есть, и мы будем держать его сколько можем".
Ситуация в Курахово
На днях украинский военный эксперт Иван Ступак сообщал, что российские захватчики окружили город минимум на 70%. По его мнению, срок пребывания там бойцов ВСУ измеряется неделями.