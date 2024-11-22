Репке назвал ситуацию для ВСУ там "абсолютно критической".

Российские оккупанты к настоящему времени захватили 25% города Курахово Донецкой области. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

По его данным, россияне продвинулись на востоке Курахово и сейчас контролируют четверть его территории. Репке назвал ситуацию для ВСУ там "абсолютно критической".

Кроме того, оккупанты продолжают наступать по северному берегу Кураховского водохранилища, где вошли в село Берестки, а также заняли дамбы, по которым ранее проезжали автомобильная и железнодорожные переправы.

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Аналитик отметил, что мосты на этих дамбах разрушены, что остановило продвижение оккупантов с севера. Но они могут обстреливать оттуда украинские силы с расстояния всего один километр.

Ситуация в районе Курахово

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов ранее рассказал, что возле Курахово самый критический участок фронта. По его словам, там россияне рассекают руппировку ВСУ пополам и угроза создается на два направления.

Кроме того, полковник ВСУ Владислав Селезнев отмечал, что ситуация в Курахово может только усложниться. Он подчеркнул, что динамика на поле боя на этом участке фронта "чрезвычайно масштабная".

20 ноября военный эксперт Иван Ступак отмечал, что россияне могут полностью окружить Курахово и срок пребывания ВСУ там измеряется неделями.

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