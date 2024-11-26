Ситуация довольно критическая: аналитик рассказал, куда пойдут оккупанты в случае захвата Курахово

Сейчас россияне не смогли закрепиться в центре города Курахово, утверждает Жирохов.

Ситуация на Кураховском направлении является критической для Сил обороны Украины. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

"Сказать ничего положительного об этом направлении я не могу. Россияне уже выкладывают видео с флагами в центре города Курахово. Конечно, это пока что пропагандистские, и этот флаг там провисел буквально несколько часов. Но в целом надо быть готовым к таким новостям, что нашим войскам придется отойти от Курахово. Ведь ситуация с логистикой, она довольно критическая", - сказал аналитик.

Он также спрогнозировал, какие могут быть дальнейшие планы оккупантов в случае захвата города Курахово. По его словам, загарабники могут попытаться двигаться в сторону Константиновки.

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"Скорее всего, россияне развернут это наступление в район Константиновки и англомерацы рядом - Славянск, Краматорск. Для них это достаточно важно и в медийном плане и в военном. Я не думаю, что они будут пытаться идти дальше в Днепропетровскую область, имея в тылу такую мощную группировку. И поэтому им придется с военной точки зрения разворачивать боевые действия именно туда. Но это не дело "сегодня-завтра". Им надо еще закрепиться в Курахово", - пояснил Жирохов.

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22 ноября аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщил, что российские захватчики вошли в Курахово и взяли под свой контроль около 25% города. Тогда он назвал ситуацию в городе "абсолютно критической" для украинских защитников.

В Генштабе взамен заявили, что Силы обороны будут держать оборону в городе пока это возможно. 19 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Анатолий Баргилевич заявил, что у украинских защитников еще есть шансы удержать город.

Тем временем в ОТГ "Луганск" сообщили об активизации врага в районе Часового Яра. Там отметили, что оккупанты собрали большую группировку в этом регионе и сейчас испытывают различные тактики для того, чтобы пересечь канал в городе.

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