По мнению Жорина, РФ просто экономит на своих военных.

Россия активно применяет в боях против Украины штурмовые отряды мотоциклистов, чтобы не тратить технику на своих солдат, уверен экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"На своих участках ответственности мы уже встречали подобные штурмовые отряды мотоциклистов, видели их применение в боях. Единственное что - не смогли никого опросить, потому что ни один до наших позиций не доехал. Все они вместе со своими мотоциклами остаются валяться в полях и посадках", - отметил он.

По мнению бойца, иногда действительно есть смысл в использовании такой мобильной техники малого размера:

"Но это больше касается какой-то логистики, ни в коем случае не штурмовых подразделений. Просто рус*ки решили, что так дешевле - не тратить на своих технику. Может, пид***в даже спецназ тренирует к таким действиям, но по факту на поле боя это выглядит как полная дичь. Один пулеметчик или автоматчик может спокойно "снять" всю группу".

Россияне пытаются штурмовать на мотоциклах - видео

Налеты на мотоциклах - новая "дикая" техника РФ

Напомним, ранее УНИАН писал, что налеты российских военных на мотоциклах, внедорожниках, квадрициклах и багги, в настоящее время составляют около половины всех атак на некоторых участках фронта.

"Эта тактика решает, хотя и с большим риском, ключевую тактическую задачу войны в Украине для обеих сторон: как пересечь заминированное открытое поле под наблюдением дронов и под артиллерийским огнем", - писали в The New York Times.

Отмечалось, что Россия для наступления экспериментировала с различными подходами к пересечению открытых полей, и последним является нападения на мотоциклах.

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