Россияне будут пытаться незаметно наращивать ресурсы, но тайно сделать это у них не получится.

Россия не может нарастить силы и средства для большого прорыва на фронте. Такое мнение высказал генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире Еспресо.

"Россия не имеет никаких перспектив для больших прорывов на фронте. Поскольку все резервы, которые РФ бросает на фронт, уничтожаются в течение двух месяцев. Это же самое касается и сотни, а то и тысячи, вооружений и техники. Именно поэтому врагу не удается серьезно нарастить силы и средства для прорыва на фронте. Сегодня Россия не имеет достаточно сил и средств для развертывания стратегических операций на линии фронта. Важно также отметить, что Силы обороны имеют большой опыт оборонительных действий", - пояснил Маломуж.

Генерал подчеркнул, что РФ не может нарастить резервы незаметно, а сейчас пытается навязать тактику затяжной войны. Впрочем, нарастить силы и средства незаметно у оккупантов не получится. Это все равно будет заметно для Украины.

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Как сообщал УНИАН, россияне активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях - там сегодня зафиксировано 25 штурмов. С начала суток на фронте произошло 47 боевых столкновений, агрессор нанес восемь авиационных ударов (16 КАБ) и 38 ударов дронами-камикадзе, совершил 667 обстрелов позиций наших войск.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1140 человек, семь танков, 19 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, одна РСЗО, два средства ПВО, 46 БпЛА ОТР, две ракеты, 75 автомобилей и 12 единиц специальной техники.

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