Отмечается, что Россия постоянно экспериментирует с различными подходами к пересечению открытых и заминированных полей.

Налеты российских военных, передвигающихся на мотоциклах, внедорожниках, квадрициклах и багги, в настоящее время составляют около половины всех атак на некоторых участках фронта. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских командиров и солдат.

"Это тип нападения, который распространился вдоль линии фронта весной, добавил новый дикий элемент к и без того жестоким, хаотичным боям... Московские силы пытаются использовать скорость, чтобы пересечь открытые пространства, где стоит ее неуклюжая бронетехника. Новая тактика является последней российской адаптацией к сильно заминированному и постоянно наблюдаемому полю боя, поскольку силы Москвы работают над достижением небольших тактических успехов, - говорится в публикации. - Российские военные приблизились к стратегически важным линиям снабжения и городам на востоке Украины".

Как сказал командир артиллерии 80-й десантно-штурмовой бригады, капитан Ярослав, ВСУ ведут войну "на каждом метре".

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При этом по мере продвижения Россия экспериментировала с различными подходами к пересечению открытых полей, и последним является нападения на мотоциклах.

"Поскольку в небе над Донбассом повсеместно присутствуют разведывательные дроны, бронетехника обеих армий становится легкой мишенью. В более быстрые мотоциклы и багги труднее попасть артиллерией…. Эта тактика решает, хотя и с большим риском, ключевую тактическую задачу войны в Украине для обеих сторон: как пересечь заминированное открытое поле под наблюдением дронов и под артиллерийским огнем", - пишут NYT.

Отмечается, что, пересекая поле, россияне бросают мотоциклы, врываются в окопы и вступают в ближний бой.

"Они спрыгивают и начинают стрелять… Эти багги и мотоциклы быстрые", - рассказал украинский сержант "Сапсан" из 47-й механизированной бригады.

По словам украинских солдат, как и волна пехотных нападений, которые Россия использовала для захвата Бахмута в прошлом году, нападения на мотоциклах приводят к огромным жертвам. Однако, указывается, что это дополнительная тактика, так как данные атаки, конечно же, не заменили собой использование российскими военными своего явного преимущества в количестве артиллерийских орудий и боеприпасов для наступления.

"Новая мотоциклетная тактика реализуется в тандеме с другой нетипичной формой атаки, которая использует противоположную стратегию - громоздкое и медленное наступление. Россияне приваривают к танкам броню из листового металла для защиты от взрыва дронов, создавая квадратные конструкции размером с дом, известные как танки-черепахи. Гигантские, неуклюжие машины скрипят и ползут по полям и стали еще одним причудливым зрелищем, появляющимся на полях сражений Донбасса", - пишет издание.

Отмечается, что ВСУ отвечают на нападения россиян на мотоциклах с помощью взрывающихся дронов.

Новая тактика России - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что российские оккупанты штурмуют украинские позиции на различных видах транспорта, даже на "Жигулях".

"Они штурмовали наши позиции на "Жигулях". Это был автомобиль типа ВАЗ-2104. Но без дверей. Он был максимально подготовлен для быстрого десантирования пехоты. Но они демилитаризовали и себя, и машину очень быстро", - рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко.

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