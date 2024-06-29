Россиянам в плену живется даже лучше, чем дома в РФ, отметил Жорин.

Российские военнопленные должны работать и приносить пользу Украине.

Такое мнение высказал экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, показав фото погибшего в плену бойца Александра Грицюка.

"На фоне этих фото, на фоне историй от вернувшихся из плена собратьев - столь упитанные морды рус*ков в украинском плену выглядят немного некстати", - написал он. Видео дня

Боец добавил, что не призывает к подобному отношению.

"Конечно, мы совсем другие, чем россияне, к аналогичному отношению и не призываю. Но ведь им здесь живется даже лучше, чем дома в рашке (РФ). Тем более в плену гораздо лучше, чем в российских подразделениях, где они сдохнут либо при штурме, либо их забаранят свои за отказ, - добавил он. - Как минимум их следует заставить работать на полезных для нашего государства работах".

Российский плен - актуальное

Напомним, как рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, украинцы, которые побывали в российском плену, возвращаются оттуда в ужасном состоянии - истощенные, похудевшие, с обостренными болезнями.

Омбудсмен опубликовал соответствующие фото, которые свидетельствуют о физическом состоянии гражданских пленных: до их захвата в российский плен и после освобождения из плена.

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