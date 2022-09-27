Наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.

За сутки на юге украинские защитники уничтожили 77 российских оккупантов и много вражеской техники.

Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

В Херсонском и Бериславском районах поражено 4 очага вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами.

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"Еще одна баржа в районе Херсона у оккупантов вычтена вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра. Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и в попытках оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке", - отметили в командовании.

В целом наша авиация нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.

"Подтвержденные потери противника составляют: 77 рашистов, 6 танков, 5 гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С", 3 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" и 14 единиц авто-бронетехники", - говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ уничтожили в Баштанском районе Николаевской области вражеский беспилотный разведчик "Орлан-10".

Ситуация на южном фронте

На юге Украины наши защитники с первого дня полномасштабного вторжения РФ оказывают сопротивление российским захватчикам.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что Вооруженные Силы Украины уверенно продвигаются в Херсонской области.

На днях начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что у россиян в последнее время есть проблемы с военной активностью.

В то же время в последнее время оккупанты атакуют Одессу дронами-камикадзе. Вражеские атаки произошли 23 сентября, 25 сентября и в ночь на 26.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что наши военнослужащие уже работают над методиками их ликвидации.

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