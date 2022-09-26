Их можно определить издалека по шуму двигателя.

Украинские военнослужащие уже работают над методиками ликвидации иранских дронов-камикадзе.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

По его словам, российская пропаганда пытается подать иранские БПЛА как какое-то "сверхдостижение" или вундерваффе.

"На самом деле это плохая реплика с американских и израильских БПЛА, которые им удалось подобрать после сбития. И он, например, имеет такой недостаток - он очень шумный, его издалека определяют по двигателю, который слышно за многие километры", - добавил Череватый.

Спикер отметил, что украинские военнослужащие уже работают над способами борьбы с этими дронами.

"Я вижу и знаю, что наши ПВО уже работают над методиками того, как подобраться побыстрее и убирать эту угрозу, в том числе иранских бпла хваленых", - сказал он.

Россия использует иранские дроны в Украине

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября в ВСУ сообщили о первом поражении иранского ударного дрона Shahed-136 в Харьковской области.

23 сентября российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе с Черного моря. Было разрушено здание, погибли два человека. Удалось сбить 5 иранских БПЛА.

Уже 25 сентября Одессу снова атаковали дронами. Сообщалось о трех попаданиях в административное здание в центре города.

В ответ на продажу России дронов Shahed-136, Министерство иностранных дел Украины лишило посла Ирана аккредитации.

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