Украинские военнослужащие уже работают над методиками ликвидации иранских дронов-камикадзе.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.
По его словам, российская пропаганда пытается подать иранские БПЛА как какое-то "сверхдостижение" или вундерваффе.
"На самом деле это плохая реплика с американских и израильских БПЛА, которые им удалось подобрать после сбития. И он, например, имеет такой недостаток - он очень шумный, его издалека определяют по двигателю, который слышно за многие километры", - добавил Череватый.
Спикер отметил, что украинские военнослужащие уже работают над способами борьбы с этими дронами.
"Я вижу и знаю, что наши ПВО уже работают над методиками того, как подобраться побыстрее и убирать эту угрозу, в том числе иранских бпла хваленых", - сказал он.
Россия использует иранские дроны в Украине
В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.
13 сентября в ВСУ сообщили о первом поражении иранского ударного дрона Shahed-136 в Харьковской области.
23 сентября российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе с Черного моря. Было разрушено здание, погибли два человека. Удалось сбить 5 иранских БПЛА.
Уже 25 сентября Одессу снова атаковали дронами. Сообщалось о трех попаданиях в административное здание в центре города.
В ответ на продажу России дронов Shahed-136, Министерство иностранных дел Украины лишило посла Ирана аккредитации.