Сергей Братчук отметил, что в результате нападения вспыхнул пожар.

Оккупанты в ночь на понедельник, 26 сентября, снова атаковали Одесскую область. Захватчики применили дроны-камикадзе.

Об этом рассказал спикер Одесской Областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, один дрон уничтожили силы Противовоздушной обороны, а два попали в объект военной инфраструктуры.

Видео дня

"В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов, организована эвакуация гражданского населения. Предварительно, по данным ОК "Юг", пострадавших нет", - сообщил Братчук.

При этом он отметил, что продолжается борьба с огнем и спасательная операция.

Атака на Одессу с дронами-камикадзе - что известно

Россияне 23 сентября атаковал Одессу с Черного моря дронами-камикадзе. Два беспилотника разрушили админздание в припортовой зоне. Силам ПВО удалось сбить один иранский дрон-камикадзе.

В результате атаки повреждены четыре жилых дома. Позже стало известно, что в погибли два человека, а еще два человека получили ранения.

25 сентября Одесса снова была атакована вражескими дронами. В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что враг в центре города трижды попал в админздание, никто не погиб.

Иранские дроны в России - что известно

В середине августа СМИ узнали, что Иран продал Российской Федерации тысячу ударных беспилотников.

Управление стратегических коммуникаций армии Украины 13 сентября сообщило, что украинские воины сбили первый иранский ударный дрон Shahed-136 ("Шахид-136") вблизи Купянска Харьковской области.

В вою очередь предствители Ирана не признают продажу России дронов. Украина уже лишила иранского посла аккредитации.

Вас также могут заинтересовать новости: