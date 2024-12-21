Операцию провели вблизи населенного пункта Липцы, что на севере от Харькова.

Украинские войска провели свою первую наземную атаку исключительно с использованием беспилотных наземных транспортных средств и FPV-дронов. Эта операция подчеркивает усилия Украины внедрять технологические инновации для ведения боевых действий. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам представителя бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины Владимира Дегтярева, которая действует на Харьковском направлении, украинские силы осуществили свой первый наземный удар исключительно с использованием роботизированных систем вместо пехоты. Это произошло вблизи населенного пункта Липцы, что на севере от Харькова. В результате операции были успешно уничтожены российские позиции.

Отмечается, что украинские силы провели атаку с помощью десятков роботизированных систем, в частности беспилотных аппаратов, оснащенных пулеметами, а также дроны для установки и обезвреживания мин на позициях противника.

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Аналитики отмечают, что Украина также продолжает инновационное производство беспилотников. Как сообщили в Генштабе ВСУ, в Украине завершили испытания беспилотника на оптоволоконных кабелях, который будет более устойчивым к радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

Украинская компания-производитель дронов сообщила, что недавно собрала прототип первого беспилотника FPV, изготовленного исключительно из украинских компонентов.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как писал УНИАН, Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу на фронте до момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев заявил, что ситуация в районе Курахово "чрезвычайно не простая". Он отметил, что сейчас лишь вопрос времени, когда Силам обороны придется отойти от Курахово и ближайших населенных пунктов.

17 декабря представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев рассказал, как Вооруженные силы Украины провели на фронте первую полностью роботизированную операцию. В ней были задействованы десятки единиц различных дронов.

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