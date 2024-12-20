Сейчас враг простреливает всю территорию города и ближайших населенных пунктов.

Ситуация в районе Курахово "чрезвычайно не простая", заявил в эфире "Radio NV" военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

"Мы там находимся в оперативном полуокружении. И те наши подразделения, которые действуют на территории части Курахово и населенных пунктах, которые находится южнее него. Они находятся там в абсолютно сложных условиях. Территория там простреливается", - сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас лишь вопрос времени, когда Силам обороны придется отойти от Курахово и ближайших населенных пунктов.

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"Потому что то, что происходит в районе Зеленовки - это населенный пункт несколько западнее Курахово, оно создает для нас реальные угрозы. Ведь если врагу удастся перерезать трассу - в окружении может оказаться немало сил и средств, которые находятся в Курахово", - пояснил ситуацию Селезнев.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян Кругленького, Зари, Зеленовки и в Новооленевке Донецкой области. Кроме того, захватчики оккупировали Константинопольское.

Кроме того, утром 20 декабря россияне попытались атаковать город Херсон. После массированного артиллерийского обстрела, в город пытались зайти вражеские ДРГ, однако Силы обороны их уничтожили.

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