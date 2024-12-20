Ситуация в районе Курахово "чрезвычайно не простая", заявил в эфире "Radio NV" военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.
"Мы там находимся в оперативном полуокружении. И те наши подразделения, которые действуют на территории части Курахово и населенных пунктах, которые находится южнее него. Они находятся там в абсолютно сложных условиях. Территория там простреливается", - сказал эксперт.
Он отметил, что сейчас лишь вопрос времени, когда Силам обороны придется отойти от Курахово и ближайших населенных пунктов.
"Потому что то, что происходит в районе Зеленовки - это населенный пункт несколько западнее Курахово, оно создает для нас реальные угрозы. Ведь если врагу удастся перерезать трассу - в окружении может оказаться немало сил и средств, которые находятся в Курахово", - пояснил ситуацию Селезнев.
Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать
Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян Кругленького, Зари, Зеленовки и в Новооленевке Донецкой области. Кроме того, захватчики оккупировали Константинопольское.
Кроме того, утром 20 декабря россияне попытались атаковать город Херсон. После массированного артиллерийского обстрела, в город пытались зайти вражеские ДРГ, однако Силы обороны их уничтожили.