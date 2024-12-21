Утверждается, что высокопоставленные чиновники полагают, что доказательство того, что они являются "борцами" и "победителями", поможет убедить избранного президента поддержать их.

Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу на фронте до момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом пишет Financial Times.

Утверждается, что высокопоставленные чиновники полагают, что доказательство того, что они являются "борцами" и "победителями", поможет убедить избранного президента поддержать их.

Издание сообщает со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, что следующие несколько месяцев "станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции на востоке на случай, если Трамп вынудит ее к переговорам с Путиным".

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Однако, уточняет издание, украинские власти признают, что "им трудно сдерживать более многочисленную и лучше оснащенную российскую армию в условиях нехватки личного состава". Поэтому они планируют набрать дополнительные войска, хотя усилия по привлечению новобранцев затрудняются тем, что военная служба не имеет фиксированного срока.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ситуация в районе Курахово "чрезвычайно не простая", заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев. Он отметил, что сейчас лишь вопрос времени, когда Силам обороны придется отойти от Курахово и ближайших населенных пунктов.

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