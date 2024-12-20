Для решения указанной проблемы важно осознание философии нового войска, отметил Максим Жорин.

Последние скандалы в отдельных подразделениях ВСУ четко показывают, что украинская армия до сих пор не избавилась от наследия советской, считает заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин.

"Старые традиции совка и рашки живут, украинская армия не перешла на современные форматы", - отметил он.

По его мнению, суть последних скандалов заключается не в конкретных преступлениях, злоупотреблениях или нарушениях.

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"Дело в том, что есть подразделения, построенные по другим принципам. Там нет сильной сержантской ветви, доверия к своим командирам, а кадровые решения принимаются без соблюдения правил справедливости и авторитета, заслуженного на поле боя", - написал Жорин.

Для решения указанной проблемы, по мнению бойца, важно осознание высшими звеньями командования, генералами философии нового войска:

"Например, что сержант - это не просто человек со званием, через который передается информация. Это человек, который стоит рядом с командиром и помогает ему - руководствуясь своим собственным примером и опытом".

Скандал в 211-й бригаде

Напомним, ранее стало известно, что в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки Вооруженных сил Украинывоеннослужащих раздевали догола и бросали в ямы, чтобы те протрезвели.

В рамках расследования командира 211-й бригады Олега Побережнюка отправили под стражу. Однако позже стало известно, что он вышел из-под стражи под залог.

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