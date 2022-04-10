Сегодня был накрыт мелитопольский аэродром.

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по скоплению сил российских оккупантов в Мелитополе.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью Марку Фейгину.

"Счастлив объявить "пятый" Мелитополь, который становится Чернобаевкой", - сказал Арестович, подразумевая, что армия РФ терпит многочисленные поражения в Запорожской области, какие ранее фиксировали на Херсонщине.

Он отметил, что был накрыт мелитопольский аэродром.

"Тоже с пунктом управления. Рвалось часа два. Любо-дорого", - добавил он.

Как писал УНИАН, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции россиян были разгромлены еще 27 февраля. Впрочем, вскоре после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке также были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российского командующего 8-й армии – генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

27 марта стало известно о 11-й раз успешной атаки ВСУ, а 28 марта - о 12-й.

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