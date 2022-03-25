Ким отметил, что ВСУ пристреляли точку, поэтому теперь легче по оккупантам в Чернобаевке попадать.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, почему история с разгромом оккупантов в Чернобаевке постоянно повторяется.

"Феномен" Чернобаевки он объяснил в интервью УНИАН. Напомним, украинские защитники уже десять раз нанесли удары по вражеским позициям на Херсонщине.

"В Чернобаевке находится аэродром, который оккупанты заняли буквально в первые дни войны. Они стали свозить туда технику и готовить опорный пункт для дальнейшего продвижения. В частности, завезли вертолеты, РСЗО "Град", РЭБ, ПВО и тому подобное", - отметил Ким.

Он добавил, что российских оккупантов в Чернобаевке тогда начали обстреливать украинские силы, так как захватчики там как на ладони.

"Они начали оттуда отходить. Но они не успевают отходить, и им постоянно прилетает. Думаю, наши военные пристреляли точку, поэтому теперь легче по ним попадать. Пока оккупанты там не будут полностью уничтожены, либо пока они оттуда не уедут, история будет повторяться", - подчеркнул глава Николаевской ОГА.

Как сообщалось, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. До вечера, 24 марта, он десять раз становился мишенью украинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: