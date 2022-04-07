Сейчас они ходят по квартирам, из которых выехали люди.

В Мелитополе самопровозглашенная власть мародерствует под силовой поддержкой российских солдат.

Об этом в эфире национального марафона заявил Городской голова Мелитополя Иван Федоров

"Самопровозглашенная власть под силовой поддержкой российских солдат мародерит, сначала они приходили к бизнесменам Мелитополя, заходили в их квартиры, забирали все ценное, и они не пренебрегали ничем, начиная от телевизоров, заканчивая украшениями. Сейчас они ходят по квартирам, из которых люди выехали и грабят их, занимаются мародерством", - сказал он.

Также Федоров сообщил, что оккупанты воруют технику сельского назначения.

"Они воруют сельхозтехнику, которая должна собирать урожай, обрабатывать землю, это у них самое актуальное. Та техника, которую они тянут из Запорожской области, из Мелитополя, она не доступна для приобретения на российской территории. Второе, они хотят сделать так, чтобы не было посевной кампании", - сказал городской голова.

Он сообщил, что посевная в Мелитополе и в Запорожской области под угрозой и по другим причинам.

"Большое количество полей заминировано, нужно большое количество топлива, дизельного топлива, сегодня его нет на оккупированной территории. Главное, фермеры не понимают для кого они это делают, у них нет гарантий, смогут ли они собрать урожай или нет, у всех есть опасения, что оккупанты приедут и соберут урожай, а фермера останутся ни с чем", - рассказал Федоров.

Городской голова также предположил, что мужчин на оккупированных территориях будут заставлять воевать на стороне войск РФ.

"4 дня назад в Васильевке оккупанты начали высаживать мужчин на блокпосту. Началась перепись мужского населения, повестки им не вручаются, но к тому все идет. Они их будут пускать как живую силу, они не будут им доверять, но им это нужно, потому что у них огромная демотивация, они не могут справляться с нашими ВСУ, с нашим духом, поэтому они это делают", - сказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что мэр Мелитополя рассказал о новой угрозе со стороны оккупантов.

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