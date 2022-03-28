Военный аэродром в Чернобаевке постоянно становится мишенью украинских военных.

На Чернобаевском аэродроме под Херсоном Вооруженные силы Украины двенадцатый раз нанесли удар по российским войскам.

Об этом в Facebook сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Ну и, наконец, приятный, хотя и закономерный сюрприз – Чернобаевка-12, произошла и продолжает происходить прямо сейчас", - написал он.

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

Из-за этого украинское интернет-сообщество не перестает генерировать многочисленные мемы.

Впервые на этом аэродроме позиции россиян были разгромлены еще 27 февраля. Впрочем, вскоре после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

7 марта там же украинцы уничтожили около 30 вертолетов. 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии, и так далее.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке также были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российского командующего 8-й армии – генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

27 марта стало известно о 11-й раз успешной атаки ВСУ по россиянам в Чернобаевке.

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