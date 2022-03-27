Украинцы в очередной раз атаковали россиян в Чернобаевке / фото REUTERS

Одиннадцатый результативный обстрел нашими ВСУ российских оккупантов в Чернобаевке (Херсонская область) состоялся сегодня ночью, с 26 на 27 марта 2022 года.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович написал в Facebook.

Он это сделал традиционно в юмористической форме, разместив мем, где разочарованная девушка смотрит в свой телефон и говорит, мол "Ждала пост Арестовича о 11-й разе в Чернобаевке. А написал бывший". Арестович отмечает: "На уже, дорогуша. 11:0, ночью сегодня".

Facebook Алексея Арестовича / скриншот

При этом он добавил, что аэродром Мелитополя "уверенно догоняет Чернобаевку: 4:0. Сегодня".

Как сообщал УНИАН, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных. Из-за этого украинское интернет-сообщество не перестает генерировать многочисленные мемы.

Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети
Фото Лучшие мемы о Чернобаевке 22 марта 2022© фото соцсети

Впервые на этом аэродроме позиции россиян были разгромлены еще 27 февраля. Впрочем, вскоре после удара украинских "Байрактаров", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

7 марта там же украинцы уничтожили около 30 вертолетов. 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии, и так далее.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке также были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии – генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. 