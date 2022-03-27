Кроме того, по словам Алексея Арестовича, аэродром Мелитополя "уверенно догоняет Чернобаевку".

Одиннадцатый результативный обстрел нашими ВСУ российских оккупантов в Чернобаевке (Херсонская область) состоялся сегодня ночью, с 26 на 27 марта 2022 года.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович написал в Facebook.

Он это сделал традиционно в юмористической форме, разместив мем, где разочарованная девушка смотрит в свой телефон и говорит, мол "Ждала пост Арестовича о 11-й разе в Чернобаевке. А написал бывший". Арестович отмечает: "На уже, дорогуша. 11:0, ночью сегодня".

При этом он добавил, что аэродром Мелитополя "уверенно догоняет Чернобаевку: 4:0. Сегодня".

Как сообщал УНИАН, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных. Из-за этого украинское интернет-сообщество не перестает генерировать многочисленные мемы.

Впервые на этом аэродроме позиции россиян были разгромлены еще 27 февраля. Впрочем, вскоре после удара украинских "Байрактаров", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

7 марта там же украинцы уничтожили около 30 вертолетов. 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии, и так далее.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке также были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии – генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.