Враг пытался нанести авиационный удар вертолетом Ми-24 по позициям ВСУ.

Украинские военные на южные страны выполнили более 100 огневых задач, уничтожили 35 захватчиков и несколько боевых машин пехоты.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

"Подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией за сутки выполнено более 100 огневых задач. Предварительно уничтожены 35 рашистов и несколько боевых машин пехоты. Окончательные потери врага уточняются", - проинформировали там.

Враг пытался нанести авиационный удар вертолетом Ми-24 по позициям ВСУ. "Благодаря целесообразно организованной обороне и эффективному применению соответствующего вооружения на предубеждения, вражеский пилот отвернувшись от удара, спешно ретировался без применения оружия", - сказано в сообщении.

В результате обстрела Николаевщины за сутки ранения получили 14 гражданских лиц, погибла женщина. Больше всего обстрелов приходится на Николаевский и Баштанский районы.

"В Одесской области ситуация стабильная. Контрдиверсионные меры демонстрируют не только количественные, но и качественные показатели", - отметили в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на восточном направлении украинские бойцы за 26 мая уничтожили 87 захватчиков.

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