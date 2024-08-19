Отмечается, что продолжаются бои за райцентр – город Коренево.

Продолжается операция украинских войск в Курской области РФ. ВСУ расширили плацдарм, приблизившись к реке Сейм – до нее осталось еще 5 километров.

Об этом сообщает эксперт издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке. Отмечатеся, что, начиная с 16 августа, Силы обороны Украины стали подрывать мосты через Сейм в Глушковском районе области.

"Некоторые аналитики писали, что это может отрезать группировку ВС РФ, так как район с запада и юга окружен территорией Украины. Россия в ответ организует понтонные переправы и обороняет оставшийся проход на востоке", – говорится в сообщении.

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Сейчас под контролем ЗСУ находятся села Снагость и Апанасовка, сообщает Репке. Расстояние до самой реки Сейм – 5 км. В то же время, немного севернее продолжаются бои за райцентр – город Коренево.

Бои в Курской области: это стоит знать

19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны достигают поставленных целей в рамках операции в Курской области РФ. Он отметил, что на утро у ВСУ было "очередное пополнение обменного фонда для нашего государства".

В то же время американский сенатор от Демократической партии Марк Келли считает, что операция украинских сил в Курской области может изменить ход войны. По мнению Келли, наступление Украины должно показать населению России, что Путин не является несравненным защитником, которым он себя выставляет.

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