В последние дни россияне даже ускорили свое продвижение на украинской территории.

Успехи, о которых Украина объявила в своем двухнедельном вторжении в Россию, не остановили постоянное продвижение московских войск на Донбассе, угрожая ключевому логистическому центру в городе Покровск. Об этом пишет The Washington Post.

"[Российские войска] продвигаются к окраинам Покровска. Мы видим - это не секрет. Возможно, ситуация там как-то изменится - мы надеемся, что противник остановится где-то на подступах к Покровску, что наши войска дадут им отпор", - сообщила начальник отдела информационной политики Покровской военной администрации Екатерина Янжула, добавив, что судьба города остается непонятной.

В понедельник власти города объявили об обязательной эвакуации детей и призвали взрослых тоже покинуть город. Однако, по словам Янжулы, несмотря на угрозу, большая часть населения сопротивляется эвакуации. Чиновники вынуждены "ходить по домам, разговаривать непосредственно с каждой семьей, с каждым жителем лично, собирать старших жителей", сообщая им о необходимости бежать из города. Сейчас из примерно 86 000 "довоенных" жителей в городе остается около 53 000 человек, говорит Янжула.

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"Есть определенные доказательства того, что россияне фактически достигли последней надлежащей оборонительной линии за пределами города, за пределами Покровска", - сказал Франц-Стефан Гади, военный аналитик Центра новой американской безопасности, работающий в Вене.

По мнению аналитиков, устойчивое продвижение России на Донбассе указывает на возможную слабость украинской стратегии по оттягиванию российских сил в Курскую область.

"Мне картина на Донбассе выглядит довольно тревожной (...) Не было бы разумнее придержать резервы [и] стабилизировать линию фронта на Донбассе?" - сказал Гади. По его словам, Россия продолжает иметь значительное преимущество в живой силе и огневой силе над украинскими силами.

Украинские военнослужащие в Покровском районе говорят, что Курская операция не изменила российского нашествия - во всяком случае, в последние дни давление усилилось.

"Противник не отказывается от этого направления [наступления] - для него это остается приоритетом. Только в последний момент они уведут отсюда свои силы. Ситуация не изменилась, а даже усложнилась, потому что враг начал использовать больше техники", - сказал Иван Секач, представитель 110-й отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется примерно в 10 милях от Покровска.

Однако другие аналитики увидели в стратегии Киева больше смысла.

"Сейчас кажется, что украинские территориальные достижения под Курском важнее, чем территориальные потери под Покровском. Даже если россияне подойдут к городу, им нужно будет взять его, что, вероятно, будет дорогостоящей задачей. Если украинцы правильно окопаются, то будут иметь шансы нанести большие потери российским подразделениям", - сказал Конрад Музыка, директор польской оборонной консультационной компании Rochan.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке считает ситуацию в Донецкой области "катастрофической" для Украины. По данным Bild, российские оккупанты подошли к Покровску на 7-8 километров. В начале года это было 38 км.

Между тем ВСУ расширили плацдарм, приблизившись к реке Сейм в Курской области - до нее осталось еще 5 километров. Рёпке отмечает, что подрыв мостов через реку пока не произвел должного эффекта, ведь россияне сразу построили понтонные переправы.

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