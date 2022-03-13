Вооруженные силы Украины имели другое мнение на планы российских оккупантов.

Возле Гостомеля Киевской области российские оккупанты планировали возвести понтонные переправы.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

"В районе Гостомеля орки решили возвести понтонные переправы. Наши казаки их немного поджарили", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области российские военные пытались прорваться в направлении Киева в обход украинских защитников. После ожесточенного боя враг практически был уничтожен, а танкистам армии оккупанта так и не суждено было увидеть Киев.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин. Также российские оккупанты регулярно обстреливают гуманитарные коридоры, и убивают людей в оккупированных населенных пунктах.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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