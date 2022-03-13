Возле Гостомеля Киевской области российские оккупанты планировали возвести понтонные переправы.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.
"В районе Гостомеля орки решили возвести понтонные переправы. Наши казаки их немного поджарили", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области российские военные пытались прорваться в направлении Киева в обход украинских защитников. После ожесточенного боя враг практически был уничтожен, а танкистам армии оккупанта так и не суждено было увидеть Киев.
Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин. Также российские оккупанты регулярно обстреливают гуманитарные коридоры, и убивают людей в оккупированных населенных пунктах.
После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.