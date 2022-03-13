Воинские части и подразделения Оперативного командования "Север" успешно остановили этот прорыв.

В Черниговской области российские военные пытались в обход украинских защитников прорваться в направлении Киева.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Воинские части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают успешно выполнять задачи по защите нашей родной Черниговской земли от "русских освободителей". В этот раз не повезло танковому подразделению, которое планировало беспрепятственно пройти через наших защитников и выдвинуться в направлении столицы Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после ожесточенного боя враг практически был уничтожен, а танкистам армии оккупанта так и не суждено было увидеть Киев.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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