С каждым днем в России становится уже тревожнее, ведь "бавовна" пылает не только на оккупированных ею территориях Украины, а в самой РФ. И если раньше страшно было жителям Белгородской области, то сейчас атаки неизвестных беспилотников были зафиксированы и на ряде объектов в Москве и Подмосковье.

Украинские военные, разведчики и спецслужбы свою причастность к таким атакам не подтверждают. Ведь уже неоднократно доказано, что российские ракеты обладают способностью не долетать туда, куда их запускали, и падать на головы самих россиян. Однако и для Украины на территории РФ есть не один интересный объект, куда стоило бы достать каким-то дальнобойным БПЛА.

Можно говорить об оптико-механических заводах, которые обычно являются предприятиями военного назначения, а следовательно - и легальной целью для нанесения удара

Например, оптимальными целями для нанесения ударов или проведения диверсий на территории РФ являются заводы, производящие так называемую элементную базу для российского вооружения. Речь идет о тех деталях, без которых точно невозможно сложить ни одно устройство. В частности, можно говорить об оптико-механических заводах, которые обычно являются предприятиями военного назначения, а следовательно - и легальной целью для нанесения удара.

Именно на таком заводе в городе Сергиев Посад, недалеко от Москвы, взрыв прозвучал 9 августа. Тогда российские пропагандистские СМИ уверяли, что взрыв произошел на складе пиротехники, который на территории "Загорского оптико-механического завода" арендовала одна из частных компаний. Однако сам завод занимается не только поставкой оптики для российских военных, а с 2019 года еще и участвует в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".

Похожих заводов на территории России несколько - целесообразно говорить о пяти-семи местах, где россияне могут размещать мощности для такого производства. В частности, они расположены в российских Екатеринбурге (Уральский оптико-механический завод), Вологде (Вологодский оптико-механический завод), Лыткарино Московской области (Лыткаринский завод оптического стекла), Красногорске Московской области (Красногорский механический завод им.Зверева) и др.

Наносить локальные удары можно и по проектным бюро, работающим на российский оборонно-промышленный комплекс

Кроме того, вполне доступной целью для удара из Украины является завод в Таганроге, который специализируется на выращивании монокристаллов для микросхем и производстве микросхем.

Производством искусственных сапфиров для индустрии оптоэлектроники занимается и российский завод "Монокристалл", филиалы которого расположены в нескольких городах. В частности, в уже довольно популярном в украинском интернет-пространстве из-за частой "бавовны" Шебекино Белгородской области. Он, в частности, уже пылал 1 июня. Заводов с таким производством в России, примерно, три-четыре.

Кроме того, наносить локальные удары можно и по проектным бюро, работающим на российский оборонно-промышленный комплекс. Большинство из них расположены возле Москвы и Подмосковья. В частности, в населенных пунктах Дубна, Коломна и тому подобное. Также интересно, что в Дубне есть целый комплекс, который проводит ядерные исследования. Вероятно, что такие объекты-институты и университеты по этой тематике, тоже могут быть интересными целями. Таких объектов, примерно, три-четыре.

Пока не произойдет тотальной изоляции РФ, то и глобальных проблем российский оборонпром не будет испытывать

Если говорить о заводах, предприятиях и учреждениях, о которых сказано выше и, которые можно назвать "легальными военными целями" и по которым украинские войска могут наносить удары, таких можно насчитать с десяток. Ведь, к сожалению, западные санкции почти не повлияли на производство в российском ОПК - все, что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие. Поэтому пока у россиян будут нефтедоллары и будет работать экономика, они будут закупать нужную им продукцию разными схемами - через третьи страны, "серые" схемы, в режиме наркотрафика... дело только в стоимости.

Не удивительно, что уже зафиксированы нередкие случаи, когда у сбитых во время ударов по Украине российских ракет и беспилотников находили разнообразные детали, в частности микросхемы и чипы, иностранного производства. При этом, речь идет даже о странах, которые присоединились к антироссийским санкциям и запретили экспорт в РФ товаров военного назначения. Например, в российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании, прибрежных кораблях и другой технике находят американские чипы и компоненты к ним. Также ранее журналисты-расследователи сообщали, что Китай в обход санкций экспортирует в Россию миллионы чипов производства нидерландских компаний.

Решать этот вопрос надо закрыванием российской экономики в санкционный лепрозорий. Речь о тотальном отключении от SWIFT, тотальном прекращении торгового обращения и тому подобное. Когда России не будет, за что покупать, то никто ничего и не продаст.

Пока не произойдет такой тотальной изоляции РФ, то и глобальных проблем российский оборонпром не будет испытывать.

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ