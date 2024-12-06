По словам экспертов, это обусловлено несколькими факторами.

Способность РФ превзойти Украину в артиллерийских обстрелах на фронте существенно снизилась и составляет лишь 1,5 российского снаряда на каждый украинский, выпущенный в ответ. Об этом заявили западные официальные лица, передает Sky News.

"Это по сравнению с тем, что ранее российские войска выпускали минимум в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина, а иногда это соотношение было даже намного выше", - напомнили в издании.

По словам западных чиновников, это вызвано "широким спектром факторов".

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Среди таких факторов ограничения на российских оборонных производственных линиях, трудности с транспортировкой большего количества снарядов на фронт по железной дороге, а также атаки украинских дронов по стратегическим запасам российских и северокорейских боеприпасов на территории РФ.

Также чиновники отметили, что западные поставки боеприпасов помогают укрепить арсенал украинской армии.

В то же время чиновники подчеркнули, что большое количество российских планерных бомб, вероятно, компенсирует уменьшение преимущества украинских войск на артиллерийском поле боя.

В свою очередь один из чиновников отметил, что произошло "массовое увеличение использования российских планерных бомб на линии фронта с разрушительным эффектом". По словам чиновников, армия РФ все еще завоевывает позиции в Украине, однако ужасной ценой.

"Западные официальные лица повторили предыдущие украинские заявления о том, что Россия потеряла более 2 000 военнослужащих убитыми и ранеными за один день в прошлом месяце в боях против Украины, что является самым высоким показателем потерь за все время войны. Москва последовательно отвергает российские оценки потерь, предоставленные Украиной и ее союзниками. Кремль не публикует актуальных данных. Украина также скрывает свои потери", - напомнили в Sky News.

Также один из чиновников добавил, что эти цифры "свидетельствуют о жестокости фронта - очень похожую на Сомму". Речь идет о битве на реке Сомме во Франции, которая была одной из крупнейших и самых кровавых за время Первой мировой войны.

Чиновник сказал, что 28 ноября враг потерял 2030 захватчиков, что является "новым максимум войны", ведь впервые количество погибших и раненых превысило цифру в 2000 человек.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты захватили еще четыре населенных пункта на Донбассе. По информации DeepState, враг оккупировал Новопустинку, которая находится неподалеку Новотроицкого. Также на Кураховском направлении противник захватил Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку.

Также сообщалось, что 6 декабря Керчь атаковали морские дроны. В результате атаки российские оккупанты перекрыли Крымский мост и пытались уничтожить дроны с моря, берега и воздуха.

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