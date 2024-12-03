По данным военного, россияне продвигаются в городе, занимая основные доминирующие позиции.

Российские оккупанты продолжают продвигаться в Курахово Донецкой области, занимая важные стратегические позиции.

Об этом сообщил мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман". По его словам, в последние дни оккупационной армии удалось взять под контроль большинство доминирующих позиций.

"П*дары продвигаются в Курахово и занимают большинство доминирующих позиции. К сожалению, полная оккупация Курахово - вопрос времени", - отметил "Осман".

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Ситуация в Курахово

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский решил усилить подразделения Сил обороны на самых горячих направлениях Донецкой области. В частности, приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.

После того, как россияне захватят Курахово, они могут сосредоточить все свои силы и резервы для оккупации Покровска, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра, считает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

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