Также враг имел продвижение в Курахово.

Российские оккупанты продолжают продвигаться на востоке Украины, сообщают аналитики DeepState.

В частности на Покровском направлении враг оккупировал Новопустинку, которая находится неподалеку Новотроицкого. На Кураховском направлении захватчики оккупировали населенные пункты Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку.

Кроме того, враг имел продвижение в нескольких населенных пунктах Донецкой области. В частности, в самом Курахово, а также в Романовке и возле Успеновки (так называемый "Кураховский мешок").

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Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Аналитики из Института изучения войны подсчитали потери и продвижение РФ на фронте этой осенью. Так, по их данным, за каждый оккупированный километр захватчики отдавали 53 жизни своих солдат. Всего в ноябре враг понес рекордные потери в 45 690 солдат.

Тем временем министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина проигрывает в войне против России. По его мнению, из-за этого Киеву придется пойти на значительные уступки во время мирных переговоров.

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