В Волчанске у украинских сил есть успехи в продвижении по некоторым улицам, однако до масштабных контрнаступательных действий еще довольно далеко.

Россияне на Харьковском направлении больше всего направляют свои штурмовые действия в районе Волчанска, также в зоне большого риска населенный пункт Глубокое. В то же время сейчас речь не идет о каких-то успехах россиян, поскольку они застряли в Волчанске в уличных боях, а вблизи Глубокого у них катастрофическая ситуация с логистикой - благодаря украинским БПЛА-подразделениям. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Он отметил, что постепенно ВСУ заставляют российскую армию переходить к обороне на Харьковском направлении. В Волчанске у украинских сил есть успехи в продвижении по некоторым улицам, однако до масштабных контрнаступательных действий еще довольно далеко, ведь россияне имеют значительное преимущество в живой силе и вооружении.

Также офицер НГУ прокомментировал сообщение о том, что накануне оккупационные войска ударили по своим силам, заблокированным на Агрегатном заводе в Волчанске, из тяжелой огнеметной системы "Солнепек", отметив, что этот завод "стал большой проблемой для российских оккупантов".

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"Вероятно, они решили облегчить страдания россиян, которые заблокированы на заводе... Однако действительно уже не первый раз фиксируются обстрелы Агрегатного завода и прилегающих территорий от самих россиян, поскольку мы этих обстрелов не наносили", - отметил Черняк.

По его словам, на заводе сейчас находится небольшое количество россиян, однако многие из них небоеспособны.

"У них нарушена логистика, пытаются дронами как-то компенсировать недостаток воды, пищи и боеприпасов. По городу Волчанск продолжаются уличные бои. Вероятно, скоро будут хорошие новости, в частности об Агрегатном заводе. Если, конечно, россияне сами же не справятся первыми и не уничтожат своих военнослужащих на его территории", - добавил офицер.

Ситуация на Харьковском направлении

Представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что сейчас россияне пытаются вернуть свои позиции на Харьковщине, и поэтому проводят активные штурмы.

Ранее стало известно, что на отрезок от Глубокого до Волчанска Россия перебрасывает подразделения "Ахмат". Как пояснил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, "Ахмат" занимается "принудительной мотивацией" солдат, которые не хотят воевать. Как следствие - интенсивность боевых действий усиливается.

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