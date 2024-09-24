Сообщается, что территория завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия, сообщили в ГУР,

"Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Террор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы ГУР осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой, добавили в управлении.

"Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45-й бригады воздушно-десантных войск. Кроме того, против украинских разведчиков непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, УАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд", - подчеркнули в ГУР.

Сообщается, что территория завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

Бои за Волчанск - актуальное

Напомним, офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк заявлял, что россияне на Харьковском направлении активнее всего штурмуют в районе Волчанска и в зоне большого риска населенный пункт Глубокое. По его словам, при этом о каких-то успехах россиян речи не идет, поскольку они застряли в Волчанске в уличных боях, а вблизи Глубокого - у них катастрофическая ситуация с логистикой благодаря украинским БПЛА-подразделениям.

Сообщалось, что оккупационные войска не раз били по своим же силам, заблокированным на Агрегатном заводе в Волчанске, в частности, из тяжелой огнеметной системы "Солнепек".

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