Россияне хотят обойти город и взять его в огневой мешок или в кольцо, чтобы максимально нанести поражение Силам обороны Украины.

Атаки российских оккупантов возле Часового Яра усилились, там сосредоточены большие вражеские резервы. Об этом сказал командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне "прут с невероятной силой". По его словам, враг сосредоточил достаточно большие резервы для того, чтобы штурмовать на этом направлении, но бойцы бригады "Рубеж" и Сил обороны Украины делают все возможное и невозможное, чтобы остановить врага. По его словам, около 95% поражений врага происходит с помощью БПЛА различных типов.

"За два-три дня мы можем уничтожать 40-50 единиц противника, не неся при этом собственных потерь, то есть их штурмовые действия очень бессмысленны. Для любой адекватной нормальной армии это была бы причина для остановки этих штурмовых действий, но России ничего не мешает, она продолжает штурмовать и терять личный состав в невероятно большом количестве", - подчеркнул Отченаш.

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Он также отметил, что противник пытается обойти Часов Яр с двух сторон, "взять в огневой мешок или, не дай бог, в кольцо, чтобы максимально нанести поражение Силам обороны Украины", ведь "в лоб" им очень трудно брать город.

По его словам, несмотря на все "тупые штурмы", оккупанты все же пытаются в некоторых случаях действовать достаточно логично и на стратегическом уровне получить какой-то определенный результат, который будет "для них вменяемый", а количество потерянного личного состава для них не имеет никакой ценности, потому что есть задача любыми методами захватить Часов Яр.

Украинский военный рассказал, что против них стоит и достаточно большое количество бригад из "ДНР" и "ЛНР", которых не ценят и используют исключительно как мясо.

"Их прут на смерть с "заградительными отрядами" и они рассказывают, что когда возвращаются из штурмовых действий с неудачей, то каждого третьего или пятого могут "обнулить", то есть застрелить. Получается, что у них два варианта - или ты идешь на штурмовые действия и умираешь в них, или ты возвращаешься и тебя могут застрелить",- добавил он.

По его словам, в то же время россияне идут на контракт, потому что им увеличивают единовременные выплаты и они надеются все же выжить. "Статистика говорит, что жизнь российского военнослужащего не длится более 2 месяцев от момента мобилизации. А чаще всего он погибает в течение двух недель", - сказал Отченаш.

При этом добавил, что на их направлении у врага много молодого пополнения. "И это сложнее, потому что молодое пополнение энергичное, горячее, значительно быстрее движется и передвигается и имеет значительно лучшие физические возможности, поэтому могут и убежать от "сброса", пробежать опасный участок, спасая свою жизнь", - подчеркнул он.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, на днях представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин рассказал, что российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Часов Яр, россияне атакуют по несколько раз в сутки. Кроме того, противник пытается "проскочить" в тыл сквозь позиции украинской пехоты и навязать бои уже там.

В то же время ВСУ освободили Новомлинск Купянского района Харьковской области.

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