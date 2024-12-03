"Эдельвейсы" встановили контроль над правим берегом Осколу, який намагалися втримати окупанти.

Украинская армия продолжает борьбу с российскими оккупантами. Освобожден один из населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, освобожден Новомлинск Купянского района Харьковской области.

Зато в ОСУВ "Хортица" подтвердили, что правый берег реки Оскол находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги.

"На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду. В то же время, украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зачистку местности в окрестностях Новомлинска провели воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

"В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги", - отметили в "Хортице".

Ситуация на берегах реки Оскол - последние новости

Как сообщал УНИАН 25 ноября, российские захватнические войска десантировались на лодках через реку Оскол южнее поселка Новомлинск.

Аналитики украинского проекта DeepState назвали эту операцию неожиданной. По их данным, оккупанты переплыли из Двуречного и закрепились на западном берегу. При этом отмечали, что операцию провели не ради медийного эффекта, поскольку им удалось занять позиции одной из украинских бригад.

Утром Генштаб сообщил, что украинские защитники выбили противника с плацдарма на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск Харьковской области.

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