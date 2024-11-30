Оборона сейчас происходит через работу артиллерии, минометов и дронов.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Вражеские штурмы усилились – россияне атакуют по несколько раз в сутки.

Об этом рассказал представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Андрей Полухин в эфире "Суспільне Студія". Кроме того, противник пытается "проскочить" в тыл сквозь позиции украинской пехоты и навязать бои уже там.

По словам Полухина, логистика по городу Часов Яр затруднена, но Силы обороны поставляют оружие и бойцов к боевым позициям.

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"Если бы мы не могли поставлять оружие, технику, снаряды и бойцов, наверное, оборона Часового Яра не была бы успешной, сейчас все работает, все доставляется, украинским войскам есть чем воевать", – добавил он.

В то же время, отвечая на вопрос о том, какие силы РФ собрала вокруг Часового Яра, Полухин заявил, что там находятся две воинские части противника: одна – десантная, другая – механизированная. Он добавил, что точной цифры назвать не может – украинские военные уменьшают ее ежедневно.

"Оборона сейчас происходит через работу артиллерии и минометов и дронов. Украинские войска выискивают противника в руинах микрорайона Канал, мы видим, как они движутся к каналу и они могут пересекать канал, эти цели заметны и украинские войска отрабатывают по ним", – резюмировал Андрей Полухин.

Война в Украине: вы могли это пропустить

DeepState сообщает о "значительных продвижениях" оккупантов в Курахово Донецкой области. Отмечается, что враг также пытается прорваться к селу Старые Терны, чтобы выйти в тыл защитникам города.

Тем временем россияне продолжают терроризировать мирные украинские города. Враг нанес воздушный удар по Днепровскому району Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

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