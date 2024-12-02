Также военный оценил, удастся ли врагу захватить агломерации Покровск-Мирноград.

Оккупанты могут взять Донецкую область до 20 января следующего года только при условии, если ВСУ сами уйдут оттуда, говорит Кирилл Сазонов.

Ситуация на Кураховском направлении уже не критическая, но все еще сложная, добавил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире "Киев24". "Уже не критическая, но тяжелая ситуация на Кураховском направлении. Там есть действительно угроза в виде концентрации войск", - отметил он.

При этом Сазонов напомнил, что оккупанты ведут действия здесь и в направлении агломерации Константиновка- Дружковка- Краматорск- Славянск.

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"Враг не может выйти к Константиновке через Торецк и Часов Яр, там идут постоянные бои. Он уже почти взял Торецк, но он был выбит. Наша 41-я отдельная бригада защищала и Часов Яр, и Торецк с марта прошлого года, пока мы не перешли на Курщину в августе. И Часов Яр они обойти не могут. Выйти к Константиновке не могут", - констатировал военный.

По его словам, если даже через некоторое время россияне пробьются "любой ценой" к Константиновке, то дальше продвигаться не смогут, потому что не будут иметь сил.

"Чтобы взять Авдеевку они сконцентрировали более 100 тыс. военных. Плюс технику. Сейчас на этом направлении они столько не наберут. То есть они впрутся в Константиновку и на этом все закончится", - отметил Сазонов.

Также не смогут россияне зайти с севера, с Лиманского направления на Славянск. Сазонов напомнил, что они это пытаются сделать полгода или год, перерезать там трассу, но ничего из этого не получается.

"Эта агломерация - ее невозможно взять", - заверил военный.

И относительно агломерации Покровск-Мирноград Сазонов напомнил, что там до войны проживало 100 тыс. населения, а значит это жилые кварталы, промзоны, которые удобно оборонять. "Если его оборонять - это надолго. Он (враг) заключен на вступлении в Покровск. До какого 20 января потерять Донецкую область? Я не знаю, о чем говорит Марьяна Безуглая. Это мы должны подорваться и уйти, тогда они ее возьмут. Но таких планов я не видел", - сказал Сазонов.

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Захват россиянами Курахово позволит им сосредоточить свои силы и резервы для наступления на Покровск. Со взятием Покровска у оккупантов откроются новые возможности для наступления.

Депутат Марьяна Безуглая в очередной раз раскритиковала принятые решения, связанные с военной обороной. Она заявила, что из-за новых кадровых решений "риск потери Донецкой области до инаугурации Трампа (20 января 2025 года) возрастает в разы".

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