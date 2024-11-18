По словам пресс-офицера 46 отдельной аэромобильной бригады, логистические пути пока остаются за украинскими силами.

Пытаясь продвинуться к Курахово, российские оккупанты штурмуют как с фронта, так и со стороны - группами на лодках. В настоящее время логистические пути остаются за украинскими защитниками.

В эфире телемарафона начальник отделения коммуникации 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Александр Невидомый рассказал о ситуации в зоне ответственности бригады на Кураховском направлении.

"Враг постоянно пытается продвинуться к Курахово. Как непосредственно с фронта, так и обходить со стороны, в частности, с целью переправиться на лодках и зайти в тыл нашим подразделениям. Кроме того, противник прибегает к штурмам на мототехнике и на бронетанковой технике также. Правда, последнее больше донимает наших соседей, что свидетельствует о намерении (россиян - УНИАН) создать реальное кольцо на тех подразделениях", - акцентировал Невидомый.

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Он уточнил, что касается видения дальнейшего развития ситуации, то не может комментировать стратегически, поскольку не обладает полным набором соответствующих данных. Защитник подчеркнул:

"Также, я не уполномочен говорить о том, какие решения следует принимать или что-то делать. Скажу лишь одно, что логистические пути на данный момент остаются за нами. Это единственное, что я могу сказать".

Также военный рассказал, как повреждение Кураховской ГЭС и излияние воды в результате этого, повлияло на характер боев на Кураховском направлении.

По словам пресс-офицера, российские оккупанты не раз прибегали к штурмовым действиям на мото и автомобильной технике при поддержке артиллерии, минометов, танков. Однако, в последнее время враг отдает предпочтение действиям малых пеших групп в местах, где им это кажется возможным.

"Наша бригада стойко держит оборону. В частности сейчас, наблюдаем такие виды штурмов - на лодках. Так сегодня, в два часа ночи враг пытался переплыть на трех лодках в составе 15 военнослужащих РФ. Но они были конечно уничтожены", - отметил Невидомый.

Война в Украине - ситуация на Кураховском направлении

Как сообщал УНИАН, самой горячей точкой на линии фронта остается Кураховское направление, также основные наступательные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении.

11 ноября российские оккупанты повредили плотину Кураховского водохранилища. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказывал, что по плану врага, в результате подрыва плотины водохранилища, должны были быть затоплены определенные районы через которые проходят логистические пути ВСУ. По его словам, Кураховское водохранилище противнику было даже интереснее чем Курахово. Поскольку его длина 40 километров и российские оккупационные войска рассчитывали выстроить там определенную оборону, рассечь украинский фронт.

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