Подрывом плотины россияне планировали решить несколько задач.

Российские оккупанты взорвали плотину Кураховского водохранилища, рассчитывая выстроить там оборонительную линию и перерезать ВСУ логистические пути. Об этом в эфире День.LIVE заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Кураховское водохранилище им даже интереснее было, чем Курахово. Поскольку оно имеет длину в 40 километров, россияне рассчитывали выстроить там определенную оборону, рассечь наш фронт. И они надеялись из Ильинки перебросить войска на Покровск", - считает Тимочко.

По его словам, в результате подрыва плотины должны были быть затоплены определенные районы, через которые проходят логистические пути.

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"Там рядом идет дорога Н-15, национального значения, дорога Донецк-Запорожье. Это базовая магистраль, по которой мдет поставка Кураховского гарнизона ВСУ... И в районе населенного пункта Богатырь тоже есть дорога - один из логистических путей поддержки нашего гарнизона в Курахово", - сказал Тимочко.

Кроме того, как отметил военный, у россиян был расчет на то, если они будут подходить, то чтобы воду из хранилища не спустили на них.

"Потому что под Киевом, еще с тех времен у них есть хорошее воспоминание, как их 60-километровая колонна была затоплена и подмерзла. Они это хорошо помнят, те, кто выжили, конечно. Ну и также момент - они рассчитывали, что вода пойдет по устью реки Волчья в сторону Константинополя, Александровки. И был расчет, что там образуются затопленные плавни в районе населенных пунктов Богатырь, Андреевка. Не удалось", - рассказал председатель Совета резервистов ВСУ.

По словам Тимочко, как будут происходить события в дальнейшем в плане обороны Курахово, пока трудно сказать.

Подрыв плотины Кураховского водохранилища - подробности

11 ноября стало известно, что войска РФ повредили плотину Кураховского водохранилища.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, повреждение плотины Кураховского водохранилища может помочь Вооруженным силам Украины, ведь они получат еще один рубеж - водный, по которому можно сдерживать врага. По его словам, когда река Волчья будет заполнена водой, то обороняться будет проще.

Как известно, враг больше всего атакует сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. Ранее Тимочко сказал, что в целом на Покровско-Кураховском направлении находится 60-70 тысяч российских военных. По его словам, для наших защитников "сложность удержания территорий высокая".

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