На фронте произошло более 130 боевых столкновений с противником.

Завершился 997-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Российские захватчики продолжают давить на фронте, враг оккупировал Григоровку Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины восстановили положение в Макаровке Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState, который занимается мониторингом ситуации на фронте.

"Силы обороны восстановили положение в Макаровке. Враг оккупировал Григоровку, а также продвинулся возле Берестков, в Новой Ильинке и Дальнем", – говорится в сообщении.

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Между тем Генштаб ВСУ в сводке о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 16 ноября сообщил, что произошло 132 боевых столкновения с противником. Основные наступательные усилия враг сосредоточивает на Кураховском и Покровском направлениях.

Так, по состоянию на 22:00 на Кураховском направлении было зафиксировано 25 вражеских атак. На Покровском же россияне 32 раза атаковали позиции Сил обороны.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции наших подразделений. На Лиманском направлении зафиксировано 10 атак со стороны оккупантов.

10 раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Еще семь раз пытался улучшить свое положение наТорецком направлении. 4 раза враг безуспешно атаковал позиции Сил обороны на Приднепровском направлении.

В то же время продолжается операция украинских сил на территории Курской области РФ. Там Силы обороны отражали 24 атаки противника.

Война в Украине: важные новости

Украинским защитникам удалось уничтожить на фронте редкую и очень дорогую систему радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2". Ее стоимость оценивается в примерно 200 миллионов долларов. Известно, что цель удалось уничтожить в ночь с 15 на 16 ноября в окрестностях Сергеевки на Покровском направлении дроноводам из подразделения "Птахи Мадяра".

Тем временем КНДР посылает все больше помощи России для ее войны против Украины. Издание FT пишет, что Пхеньян передал Москве ракетные и артиллерийские системы, часть из которых уже на Курщине.

В течение последних недель КНДР предоставила примерно 50 170-мм самоходных гаубиц M1989 отечественного производства и 20 обновленных 240-мм реактивных систем залпового огня.

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