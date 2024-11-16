На Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции возле Волчанска и Высокой Яруги.

Российские захватчики оккупировали село Максимовка Волновахского района Донецкой области, а также продвинулись возле Берестового, Клещеевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Максимовку, а также продвинулся возле Берестового, Клещеевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинце", - сказано в сообщении.

Карта боевых действий на Донбассе от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Видео дня

Согласно данным Генштаба ВСУ, всего с начала минувших суток произошло 157 боевых столкновений. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Российские захватчики нанесли один ракетный (1 ракета), 42 авиационных (69 КАБ) удара по территории Украины. Кроме этого, было задействовано 689 дронов-камикадзе и осуществлено более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции возле Волчанска и Высокой Яруги и семь атак были отбиты силами обороны.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Колесниковки, Копанок и Надежды: четырнадцать боев завершены.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского.

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил девять штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Восемь атак агрессора отбиты.

Покровское направление с начала суток противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки и Пустынки. Наши защитники отбили 34 атаки.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 34 раза вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки - 14 атак оккупантов уже отбито.

На Времовском направлении бои продолжались вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки. На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать позиции ВСУ. На Курщине наши защитники отбили 21 вражескую атаку

Война в Украине - ситуация на фронте

Переодевание российских оккупантов в украинскую военную форму (пиксель) не является единичными случаями и визуально определить "свой-чужой" сложно. Об этом сообщил командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко.

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