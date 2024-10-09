По мнению Егора Фирсова, россияне не будут атаковать "в лоб", а попытаются обойти и окружить город.

В конце октября 2024 года российские оккупанты могут возобновить наступательные действия в направлении Покровска Донецкой области. Такое заявление сделал главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

"Покровску будет очень тяжко. Нам ни в коем случае не следует расслабляться. Сейчас мы наблюдаем, что противник продолжает концентрироваться чуть ниже Покровска. В частности, Селидово, Угледар и Курахово. Там они хотят разворачивать активные боевые действия. Поэтому так случилось, что боевые действия на Покровском направлении немного утихли. Впрочем, я считаю, что в конце октября, в начале ноября, враг вернется непосредственно в Покровск. Это не будут лобовые атаки. Армия РФ, думаю, попытается обойти и окружать город", – сказал военный в эфире телеканала "Еспресо".

Фирсов отметил, что задача Сил обороны – нанести оккупантам огромные потери на Покровском направлении. Он напомнил, что хотя Бахмут и захватили, в боях за этот город была полностью уничтожена российская ЧВК "Вагнер", а это привело к внутриполитическим проблемам в России.

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"Под Авдеевкой было уничтожено от 12 тыс. личного состава армии РФ. Соответственно такая же задача стоит и сейчас перед нашими подразделениями", – констатировал военнослужащий.

Война в Украине: другие прогнозы

Ветеран АТО, экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий прогнозирует, что после захвата Угледара российские оккупанты могут "вернуться на Покровск". По его словам для развития наступления в направлении Днепра или Запорожья у противника сил нет.

В то же время ветеран армии США и писатель Адриан Боненбергер заявил, что если Запад принудит Украину к миру на условиях РФ, это породит масштабную волну эмиграции украинцев. В конечном итоге, около 8-12 миллионов человек, если не больше, окажутся в Европе и США без надежды на возвращение.

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