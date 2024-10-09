Он напомнил, что на продвижение на 20 километров на Покровском направлении у россиян ушло примерно полгода.

После оккупации Угледара Донецкой области теоретически россияне могли бы развивать наступление в направлении Днепра и Запорожья. Однако у врага нет сил для подобных действий, считает ветеран АТО, экс-командир взвода батальйона "Айдар" Евгений Дикий.

"Угледар пришлось оставить. Это абсолютно не катастрофа, не обвал фронта, но прямо скажем – это не очень приятно. Развивать наступление дальше за Угледар на том направлении у них особых перспектив нет. Дальше в абстрактной теории можно идти чуть ли не на Запорожье и Днепр. В реальной практике за Угледаром открываются довольно большие оперативные пространства, которые им пройти будет крайне сложно", – рассказал он в эфире телеканала Freedom.

Дикий подчеркнул, что сейчас у врага нет таких сил, чтобы одним рывком выходить на Запорожье и Днепр. Он напомнил, что на продвижение на 20 километров на Покровском направлении у россиян ушло примерно полгода.

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"Такой сейчас темп наступления в этой войне. Дальше на том направлении у них очень мало перспектив что-то развивать. Соответственно, они вернутся на Покровск. Скорее всего, для них промежуточная цель на ближайшее время – это Торецк", – резюмировал Евгений Дикий.

Война в Украине: это стоит знать

Российские войска в ближайшее время начнут наступать на город Курахово в Донецкой области "в лоб", используя большое количество техники. Таким мнением поделился военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, оккупанты планируют давить на этот населенный пункт как с юга, так и с востока.

Тем временем точатся тяжелые бои в Торецке Донецкой области. Ситуация очень динамичная. К тому же, оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ в районе Часового Яра, Нью-Йорка и на Северском направлении.

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