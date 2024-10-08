Россияне формируют наступательную группировку в направлении Запорожья, отметил эксперт.

Российские оккупанты для захвата города Покровск (Донецкая область) решили пытаться подойти к нему с двух сторон.

Такой информацией поделился бывший заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал Игорь Романенко во время эфира на канале "Еспресо":

"То есть, поскольку противнику не удалось захватить Покровск, они выбрали подход оперативного рода действия, чтобы подойти к нему с двух сторон. С юга - это от Угледара, Курахово в направлении на Покровск, а также угрожать и с северного направления".

По его словам, противники также накапливают свои силы на Запорожском направлении, на той территории, где в прошлом году шли бои, и украинским войскам удалось освободить земли в направлении села Работино.

"...они там проводят наступательные действия, подготовку и сосредоточение своих сил и средств, кроме того, наносят удары управляемыми авиационными бомбами непосредственно по Запорожью, то есть в направлении Запорожья формируется такая наступательная группировка", - добавил эксперт.

Важные украинские новости - Покровск в центре внимания

Россияне уже длительное время пытаются наступать на Донбассе, захватили ряд населенных пунктов и вплотную приблизились к Покровску. Украинские воины в начале августа начали освобождать территорию Курской области РФ, и после этого - в начале сентября, продвижение противников на Покровск удалось остановить.

В октябре военный эксперт Роман Свитан сказал, что если наши защитники удержат фронт и в таком состоянии войдут в осенне-зимний период, то на Покровском направлении "мы россиян размотаем".

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