К тем беженцам, которые уже находятся на Западе, присоединятся еще несколько миллионов украинцев.

Если Запад навяжет Украине мир на условиях России, это породит масштабную волну эмиграции украинцев. Об этом в авторской статье для The Hill пишет ветеран армии США и писатель Адриан Боненбергер.

Ранее напарник Дональда Трампа по выборам, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, говорил о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки России и отказаться от идеи вступления в НАТО.

Боненбергер раскритиковал такое предложение. Он отметил, что в таком случае примерно 4 миллиона украинских беженцев, которые сейчас находятся в Европе и США, останутся там навсегда, боясь возвращаться в беззащитную Украину. Однако к ним добавятся и новые беженцы.

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"Это будет по меньшей мере несколько миллионов человек - тех украинцев, которые принимали участие в военных операциях против России, а также их семьи, а также те политики, журналисты, некоммерческие волонтеры и государственные служащие, которые боролись за независимую и свободную Украину, и их семьи. Есть вероятность, что выедет гораздо больше. Они сбежали бы в Европу и Америку. В беззащитной Украине останутся только самые патриотичные и самые бесстрашные украинцы", - считает автор статьи.

По его подсчетам, мир на условиях России приведет к тому, что в целом около 8-12 миллионов, если не больше, окажутся в Европе и США без надежды на возвращение.

"Те, кто утверждает, что хочет мира на условиях России, должны представить детали того, как это на самом деле будет работать в реальности - нечто большее, чем пустые слова", - заявил Боненбергер.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, в последние недели все чаще говорят о закулисных мирных переговорах по прекращению войны в Украине. Для союзников Украины картина выглядит мрачной, поскольку Россия продолжает неустанно проводить штурмы позиций украинской армии на востоке страны, уничтожать целые города и убивать мирных жителей, в то время как Вооруженные силы Украины остаются недоукомплектованными.

Впрочем, даже сами разговоры об уступках в пользу России, вероятно, укрепляют уверенность Путина в том, что Россия сможет "пережить Запад" в этой войне. Даже если при этом звучат предложения прочных гарантий Украине.

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