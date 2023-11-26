По его словам, это вопрос символизма и психологии россиян.

Военный эксперт Петр Черник объяснил, почему российским оккупантам важно атаковать именно Киев.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о причине активных попыток врага бить по столице, несмотря на то, что это малоэффективно для него из-за хорошей защищенности города силами и средствами противовоздушной обороны.

Черник заметил, что "символизм никто не отменял", и что любая тирания строится на символах.

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"Они не могут смириться, что "город Киев - мать городов русских", или как они там называют, сопротивляется. Потому что в их понимании это именно Киев сопротивляется. Что украинская нация как таковая не существует, они воюют с НАТО, и донимать именно столицу – это элемент их психологии", - пояснил эксперт.

Атака дронов

Ночью 25 ноября российские оккупанты устроили массированную дроновую атаку на Украину.

В Воздушных силах ВСУ отмечали, что враг выпустил по стране рекордное количество ударных БПЛА - около 75 "Шахедов", из которых 71 сбили. Основное направление удара - Киев.

Начальник Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил об уничтожении более 40 воздушных целей силами противовоздушной обороны. Это уже четвертая атака вражеских беспилотников на Киев за месяц. И это нападение дронов стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения.

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