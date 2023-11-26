Как отметили аналитики, оккупанты утверждали, что продвинулись в районе железной дороги под Авдеевкой, но подтверждения этим "успехам" нет.

Российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск- Сватово-Кременная, но не добились подтвержденных успехов.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Как отмечают обозреватели со ссылкой на российского военкора, ВСУ освободили ранее утраченные позиции в районе Ягодного в 22 км к юго-востоку от Купянска.

При этом, на Бахмутском направлении, российские военкоры утверждали, что оккупанты продвинулись возле железной дороги к северо-востоку от Клищиевки и возле Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута), однако ISW не обнаружил визуального подтверждения этих действий.

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В районе Авдеевки, согласно отчету, оккупанты добились подтвержденного продвижения. На кадрах с геопривязкой видно, что они продвинулись к северу от Красногоровки. При этом также уутверждалось, что они продвинулись в районе Степового в 4 км к северо-западу от Авдеевки и Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки). Но ISW не может подтвердить ни одно из этих утверждений.

Война в Украине: новости

В течение последних суток российские оккупанты вели штурмовые действия почти на всех направлениях. ВСУ смогли сдержать врага и отбили десятки атак. Как сообщает Генштаб, за прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений.

По состоянию на утро 26 ноября Российская Федерация потеряла на войне против Украины уже 324 830 военных. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1070 российских оккупантов.

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