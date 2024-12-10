Военные могут получить вознаграждение в течение 72 часов с момента согласования рапорта.

В "Армия+" появился новый сервис, который позволяет военным подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику.

Об этом на странице в соцсети сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко. "В приложении был опрос относительно этой процедуры. Он стал самым популярным среди всех опросов в Армия+, около 18 000 военных приняли участие. Мы услышали о проблемах процесса - и решили запустить новый сервис для получения вознаграждения. Уже скоро запустим новый рапорт как важный инструмент поддержки и мотивации наших защитников", - сказала Черногоренко.

Она добавила, что теперь у военных есть возможность быстро и без лишней бюрократии подать информацию об успешном выполнении боевого задания. Отмечается, что получить вознаграждение военный сможет в течение 72 часов с момента согласования рапорта.

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Награды за уничтоженную вражескую технику: что известно

Ранее сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов сообщил, что Силы обороны Украины действительно получают выплаты за уничтоженную вражескую технику. В то же время он тогда добавил, что из-за бюрократии этот механизм работает далеко не во всех подразделениях.

В Минобороны ранее отмечали, что для получения вознаграждения за уничтоженную технику военный должен подтвердить факт ее ликвидации. В частности, военный должен был написать рапорт, сделать соответствующую запись в журнале боевых действий. После этого факт уничтожения техники должны были быть подтверждены или фото- или видеофиксацией, или же "смежниками". После этого документы шли в органы управления, которые и должны были принимать соответствующее решение.

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