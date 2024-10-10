Военные говорят, что денежная мотивация на самом деле тоже важна.

Бойцы Сил обороны действительно получают дополнительные выплаты за уничтоженную российскую технику, но из-за бюрократии этот механизм работает не во всех подразделениях. Об этом в интервью Radio NV рассказал главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

"Доплаты идут. Например, значительная часть моих ребят получила первые деньги за уничтоженную технику. И это очень-очень круто (...) Но я знаю, что не во всех бригадах, которые уничтожили технику, есть выплаты. То есть преграда скорее бюрократическая, потому что процедура новая. И у бригад не хватает времени и усилий, чтобы эту процедуру освоить", - говорит военный.

По словам Фирсова, денежные выплаты за результативную работу на самом деле хорошо мотивируют бойцов. Кроме того, сейчас в ВСУ запускают систему рейтинга подразделений, что также должно добавить бойцам желание умело воевать.

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"Запускается система, когда подразделение, которое уничтожило что-то, получит за это что-то баллы. И эти баллы может обменять на что-то в виде дронов. И это на самом деле очень крутая мотивация. Она справедливая. Потому что тот, кто работал и имеет первые строчки рейтингов, он получает больше дронов. (...) Потому что до этого, условно говоря, мы могли быть одними из лидеров Вооруженных сил Украины в области БПЛА. И для нас каких-то выгод и мотивации никакой не было", - рассказывает военный.

Война в Украине: выплаты за уничтоженную технику

Как писал УНИАН, для получения выплаты за уничтоженную российскую технику украинским военным нужно подтвердить факт ее ликвидации. Для этого был разработан специальный алгоритм.

В частности нужно составить соответствующий рапорт командира, сделать запись в журнале боевых действий, факт уничтожения техники должны подтвердить "смежники", данные фото- или видеофиксации. Указанные документы передаются по вертикали в органы управления, которые и принимают соответствующее решение.

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