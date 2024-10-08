Там уточнили, что зарплата военного на передовой зависит от звания, количества дней пребывания в окопах.

Военным, которые находятся в окопах на передовой, платят от 120 до 140 тыс. грн в месяц.

Такие суммы назвал глава штабного благотворительного фонда 3 ОШБр Олег Петренко в эфире Вечер.LIVE. Он отметил, что обещанных 200 тыс. грн в его бригаде никто не получал.

При этом Петренко уточнил, что зарплата военного на передовой зависит от звания, количества дней пребывания в окопах.

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Он пояснил, что обещанных денег нет, поскольку это обусловлено возможностями бюджета. "Это возможности украинского бюджета, который зависит от экономики Украины и от западной помощи. Нет очевидного потенциала, чтобы сразу увеличить финансовые возможности", - высказал мнение военный.

Выплаты военным

В сентябре у Минобороны не было денег на выплаты боевых военным, заявляла глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа и обещала решить эту проблему.

10 апреля военным вернули доплаты в 30 тыс. грн. Выплаты в 100 тыс. грн в месяц сохранены защитникам, которые воюют на передовой, а 30 тыс. грн выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не участвуют в боях. В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

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