Оккупанты пытаются окружить Покровск с флангов – с севера с Торецкого направления, а с юга – с Кураховского направления.

Российские оккупационные войска продолжают давить на фронте в попытке выявить наиболее слабую, с их точки зрения, линию обороны украинских военных.

Такое мнение высказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, военный аналитик Алексей Гетьман. Как он отметил в эфире телеканала "Эспрессо", именно по этой причине в последнее время наиболее горячим направлением было Кураховское, а не Покровское или, например, Торецкое.

"Давайте вспомним, за последний, скажем так, месяц на чем было сосредоточено наше внимание. Оно было сосредоточено то на Покровском направлении, то на Торецком направлении, то на Кураховском направлении, я имею в виду именно этот участок фронта. То есть врагу не удалось подойти ближе чем на 7-8 километров к Покровску. Это хорошо, потому что ближе – это уже расстояние выстрела из минометов", – подчеркнул он.

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По словам ветерана, россияне пытаются окружить Покровск с флангов – с севера с Торецкого направления, а с юга – с Кураховского направления.

"Это вполне понятная тактика с военной точки зрения, поэтому они на севере возле Нью-Йорка на Торецком направлении сделали контрудары, там они немного, скажем так, успокоились. Хотя в Торецке сейчас идут, действительно, уже уличные бои, продвигаются россияне понемногу, а с Кураховского направления они пытаются давить, чтобы выйти на юг Покровска, там тоже идут тяжелые бои", – констатировал аналитик.

Война в Украине: это стоит знать

Северная Корея фактически включилась в российскую войну против Украины. Некоторые другие страны тоже инвестируют в затягивание войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, кто бы ни помогал России, реакция будет жесткой.

Стоит отметить, что российский диктатор Владимир Путин подал на рассмотрение Государственной Думы проект закона о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

Тем временем спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что россияне уже контролируют часть Торецка Донецкой области. По ее словам, борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждую улицу.

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