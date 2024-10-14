Как рассказал десантник одной из воздушно-десантных бригад, защищающих линию фронта под Курахово, во время ежедневных вылазок на позиции его роты погибает от 20 до 30 россиян.

Термин "мясорубка" является широко распространенным обозначением военной стратегии России в ее кампании по захвату Донбасса, и эта стратегия, даже несмотря на огромное количество человеческих жертв, работает.

Как пишет The Times, даже с учетом российской стратегии "мясорубки" за последние месяцы масштабы потерь среди россиян на Донбассе стали беспрецедентными. По данным американской разведки, август и сентябрь стали самыми кровопролитными месяцами в войне: каждый день погибало и получало ранения более 1200 россиян.

Однако, как бы самоубийственна ни была эта стратегия, она не лишена эффекта, отмечает The Times, ведь, по данным разведывательной организации Black Bird Group, за последние два месяца Россия завоевала территорию такими темпами, каких не было с 2022 года - было захвачено 318 квадратных миль.

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Как рассказал изданию десантник одной из воздушно-десантных бригад, защищающих линию фронта под Курахово, Андрей, во время ежедневных вылазок на позиции его роты погибает от 20 до 30 россиян.

"Люди, которых они посылают в эти рейды, не являются настоящими боевыми единицами и плохо обучены", - говорит Андрей. - Но все равно это истощает наши запасы боеприпасов, и каждый раз кто-то из наших ребят либо ранен, либо убит".

Он рассказывает, что иногда российским солдатам удается пробраться на украинскую территорию и спрятаться, тогда бойцам ВСУ приходится тратить время на их поиски и ликвидацию.

"Цель всего этого - истощить наши ресурсы и отвлечь внимание. Это грубо, но это работает. Две недели назад им удалось продвинуться на 500 метров", - рассказал он.

Опасность представляют и возможные коллаборационисты, которые могут оставаться среди местных жителей.

"Почти все местные жители, с которыми я встречался, поддерживают нас. Но нам приходится постоянно перемещать свои позиции, потому что есть те, кто дает координаты русским", - говорит Назар Войтенков, сотрудник пресс-службы 79-й бригады.

Потери России в Украине - свежие данные

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 260 оккупантов, общие боевые потери россиян составляют в личном составе уже более 670 тысяч человек.

Ранее СМИ сообщали, что потери элитной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, принимавшей участие в битве за Угледар составляют 2,4 тысячи человек. Это 80% состава подразделения на момент начала российского вторжения в Украину.

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